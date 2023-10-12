Россия передаст странам СНГ списки иноагентов и нежелательных организаций

Члены Межпарламентской Ассамблеи СНГ получат списки нежелательных в России организаций и перечень иностранных агентов, пообещал глава комиссии Госдумы по противодействию влиянию извне Василий Пискарев ("Единая Россия").

"Передадим партнерам из стран СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО, представляющих угрозу безопасности нашего государства", — передает "Интерфакс" слова парламентария.

Также Пискарев поделился планами предоставить государствам СНГ список иностранных агентов. Он предположил, что соседям России может быть интересна подобная информация и назвал "совместное противодействие попыткам иностранного вмешательства" приоритетной задачей парламентариев стран СНГ.

"Переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов", — поделился соображениями Пискарев.

Данные об иноагентах и нежелательных в России НПО будут переданы на конференции "Защита электорального суверенитета государств — участников МПА СНГ", открывающейся в Петербурге 12 октября.

В сентябре Пискарев делился планами дорабатывать законодательство о противодействии терроризму.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева