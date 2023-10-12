Полиция допросила активиста Кострова из-за заявления главы МО "Смольнинское"

Основателя движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова 11 октября вызывали в полицию для дачи объяснений. Об этом сообщается в группе движения. На него подал заявление глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков. Муниципал просил МВД провести проверку в отношении руководителей движения на признаки наличия в их публикациях клеветы (ст. 128.1 УК) и возбуждения ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП).

Ранков рассказал ЗАКС.Ру, что поводом для обращения в полицию послужила публикация, размещенная в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания" в начале августа. В ней якобы содержались критические высказывания в адрес муниципалов. Через месяц, 14 сентября, Ранков подал заявление в МВД. Сейчас полиция начала допрашивать активистов.

- Если он за соблюдение законов, надо начинать с себя, - прокомментировал ЗАКС.Ру Ранков свое обращение в МВД.

Сам Костров в беседе с ЗАКС.Ру отметил, что расследования по таким заявлениям могут занять некоторое время. В частности, необходимо провести лингвистическую экспертизу спорных высказываний.

- Я думаю, если будут указания свыше, сами понимаете, любое дело доводится до конца. В такое время живем, что все возможно. Другое дело, что такой подход становится постоянным - то на меня в прокуратуру напишут, то теперь это, - сказал Костров. <...> Никто не запретит мне говорить правду о моем родном городе. <...> Если я не буду об этом говорить - надеюсь, найдется кто-то другой, кто станет, - добавил Костров.

Ранков отметил, что готов отозвать претензии, если Костров признает свою неправоту в оценке деятельности муниципалов.

Напомним, в начале октября стало известно о жалобе на Кострова, которую подал в прокуратуру неизвестный гражданин из-за публикации о ремонте ограды казарм лейб-гвардии. У ведомства просили проверить слова активиста на признаки призывов к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждения ненависти (ст. 282 УК РФ) и оскорбления представителей власти (ст. 319 УК РФ).

Константин Леньков, фото пресс-сужбы Законодательного собрания Петербурга