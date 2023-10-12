Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект о выходе из ДВЗЯИ

Государственная дума на следующей неделе рассмотрит законопроект о выходе России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили 12 октября в пресс-службе нижней палаты парламента. О завершении работы над текстом сообщил на пленарном заседании в четверг спикер Вячеслав Володин.

По словам парламентария, проект уже подготовлен профильным комитетом ГД. Ранее вопрос отзыва ратификации ДВЗЯИ обсуждался на заседании Совета Госдумы.

"Мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому есть предложение отозвать ратификацию", — обратился к парламентариям Володин. Он также заявил, что Россия в течение 23 лет ждет подписания договора со стороны США, и обвинил Вашингтон в "двойных стандартах, подлости и безответственном отношении".

Председатель Госдумы предложил всем депутатам стать соавторами проекта.

Рассмотрение инициативы в первом чтении состоится 17 октября.

Ранее о теоретической возможности выхода России из ДВЗЯИ высказался президент Владимир Путин. После этого Володин объявил, что Госдума рассмотрит подобную возможность.

Фото: ЗАКС.Ру