Нынешний октябрь в Петербурге стал одним из самых дождливых

Октябрь 2023 года вошел в тройку самых дождливых в Петербурге с начала века, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. По его словам, к настоящему времени город в полтора раза перевыполнил месячную норму по осадкам.

"За первую дюжину дней октября в Санкт-Петербурге уже выпало 98 мм осадков или 156 % от месячной нормы! С таким результатом октябрь-2023 в Северной столице уже стал третьим в XXI веке среди самых "мокрых" октябрей", — написал Леус. При этом он напомнил, что впереди еще остается более половины месяца.

По словам синоптика, к полудню в четверг порывы ветра достигли в Петербурге скорости 16 м/с, при этом потоки воздуха продолжили нагонять воду в устье Невы, невзирая на закрытие дамбы.

Фото: ЗАКС.Ру