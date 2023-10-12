Петербургскую дамбу собираются открыть вечером 12 октября

В Петербурге закрыли дамбу из-за сложной гидрологической обстановки, об этом 12 октября пишет 78.ru со ссылкой на слова начальника отдела информации дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга Дмитрия Другачука.

Дамбу закрыли ночью из-за угрозы наводнения. На данный момент доступ воды со стороны Финского залива к городу полностью остановлен, а движение судов по Кронштадтскому фарватеру прекращено.

"Ожидается два пика подъёма уровня воды. Первый пик пришёлся на ночные часы, поэтому КЗС был закрыт 12 октября в 1:42 и в настоящее время остаётся закрытым, потому что ожидается второй пик подъёма воды в середине дня", – рассказал Другачук.

Также он отметил, что предположительно дамбу откроют в 7-8 часов вечера 12 октября.

Фото: dambaspb.ru