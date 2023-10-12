В Росимуществе сообщили о превышении плана по приватизации

За первые девять месяцев 2023 года Росимущество в 11 раз превысило план по приватизации в стране, заявил 12 октября замглавы ведомства Алексей Павлов. По его словам, общая сумма поступивших в федеральный бюджет средств составила 16 миллиардов рублей.

"По итогам девяти месяцев Росимуществом обеспечено поступление в федеральный бюджет более 16 миллиардов рублей от продажи пакетов акций — это в 11 раз превышает установленный план", — цитирует ТАСС заявление Павлова, сделанное на круглом столе в комитете Совета Федерации по экономической политике.

Павлов отметил, что перевыполнение плана оказалось связано с продажами, выполнявшимися в соответствии с отдельными решениями кабмина. В качестве примера сделок замглавы Росимущества назвал продажу Первой образцовой типографии, сумма сделки по которой оказалась на два миллиарда рублей выше изначальной.

В конце сентября в Петербурге приняли закон о приватизации ГУП "ТЭК".

Фото: ЗАКС.Ру