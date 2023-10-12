Госдума утвердила изменения в совете директоров Центробанка

Депутаты Госдумы утвердили на пленарном заседании 12 октября перестановки в совете директоров Банка России. Кандидатуры парламентариям представила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Места в совете директоров получили Елизавета Данилова, Рустэм Марданов и Лариса Павлова. Также были продлены полномочия Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Михаила Мамуты и Алексея Симановского.

Двумя днями ранее спикер Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости усиления персональной ответственности зампредов и членов совета директоров Банка России. По его мнению, это способствовало бы увеличению их эффективности на занимаемых постах.

Госдума утверждает полномочия членов ЦБ сроком на пять лет по представлению главы регулятора, согласованному с президентом России.

Также в четверг стало известно о том, что профильный комитет Думы подготовил законопроект о выходе России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Володин призвал всех депутатов стать соавторами инициативы.

Фото: ЗАКС.Ру