У ЗакСа может появиться право готовить замечания к госпрограммам до их утверждения в Смольном

В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект, который предусматривает рассмотрение депутатами новых государственных программ Петербурга до их утверждения в правительстве. Сейчас такого полномочия у парламента нет.

Предполагается, что проект новой программы будет одновременно отправляться на согласование и в исполнительные органы власти, и депутатам Заксобрания. На следующий день после поступления проекта спикер парламента должен будет передать документ в бюджетно-финансовый комитет ЗакСа для принятия решения: рекомендовать принять проект госпрограммы или внести предложения или замечания к нему. На обсуждение у БФК будет 20 дней. Если за этот срок проект госпрограммы не будет рассмотрен, то Смольный сможет утвердить программу без рекомендаций ЗакСа.

- Я считаю, это правильно совершенно, идем верным путем. Причем это право прямо нам дано Бюджетным кодексом. Сейчас Смольный просто утверждает госпрограммы и все. [После принятия закона] он должен будет заранее направить нам проект госпрограммы, чтобы у нас было время ее обсудить и выработать какие-нибудь свои заключения и рекомендации, - рассказал ЗАКС.Ру один из соавторов документа, депутат Борис Вишневский ("Яблоко").

Также в парламент, после принятия закона, будут направлять отчеты о реализации государственных программ. Предполагается, что норма затронет программы, предлагаемые к реализации с 2024 года. Концепцию законопроекта поддержали в Смольном.

Напомним, в начале октября в Заксобрание внесли проект бюджета на 2024 год. Депутаты начнут его рассматривать 25 октября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру