Росавиация опровергла сообщения о получении сигналов тревоги с пяти самолетов в Петербург и Москву

В Росавиации опровергли сообщения в СМИ о том, что с пяти самолетов, выполнявших рейсы над Россией, поступали сигналы тревоги, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Росавиации подчеркнули, что все полеты выполняются в штатном режиме.

"Специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением", – заявили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что СМИ получили информацию о получении сигналов тревоги из иностранного сервиса FlightRadar24, в котором, как предполагают в ведомстве, произошел сбой. Однако российские специалисты не несут ответственности за точность данных сервиса.

Фото: ЗАКС.Ру