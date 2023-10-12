ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:49

Росавиация опровергла сообщения о получении сигналов тревоги с пяти самолетов в Петербург и Москву

фото ЗакС политика Росавиация опровергла сообщения о получении сигналов тревоги с пяти самолетов в Петербург и Москву

В Росавиации опровергли сообщения в СМИ о том, что с пяти самолетов, выполнявших рейсы над Россией, поступали сигналы тревоги, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Росавиации подчеркнули, что все полеты выполняются в штатном режиме. 

"Специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением", – заявили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что СМИ получили информацию о получении сигналов тревоги из иностранного сервиса FlightRadar24, в котором, как предполагают в ведомстве, произошел сбой. Однако российские специалисты не несут ответственности за точность данных сервиса.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама