Журналиста Андрея Захарова* оштрафовали на 40 тысяч рублей по иноагентской статье

Колпинский районный суд Петербурга 12 октября оштрафовал журналиста Андрея Захарова* на 40 тысяч рублей за непредставление в Минюст сведений о его деятельности за 2022 год (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

Адвокат Никифор Иванов, который представляет интересы журналиста в суде, на заседании заявил, что, по его мнению, законодательство об иностранных агентах нарушает права его доверителя. Иванов уточнил, что намерен оспорить штраф.

Захарова* включили в реестр иностранных агентов в октябре 2021 года. Через пару месяцев он покинул Россию.

Ранее за такое же нарушение (ч. 2 ст. 19.34 КоАП) суд в Петербурге оштрафовал художницу Дарью Апахончич** на 40 тысяч рублей.

*Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов

**Дарья Апахончич включена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру