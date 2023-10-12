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Новости 16:34

Журналиста Андрея Захарова* оштрафовали на 40 тысяч рублей по иноагентской статье

фото ЗакС политика Журналиста Андрея Захарова* оштрафовали на 40 тысяч рублей по иноагентской статье

Колпинский районный суд Петербурга 12 октября оштрафовал журналиста Андрея Захарова* на 40 тысяч рублей за непредставление в Минюст сведений о его деятельности за 2022 год (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. 

Адвокат Никифор Иванов, который представляет интересы журналиста в суде, на заседании заявил, что, по его мнению, законодательство об иностранных агентах нарушает права его доверителя. Иванов уточнил, что намерен оспорить штраф. 

Захарова* включили в реестр иностранных агентов в октябре 2021 года. Через пару месяцев он покинул Россию. 

Ранее за такое же нарушение (ч. 2 ст. 19.34 КоАП) суд в Петербурге оштрафовал художницу Дарью Апахончич** на 40 тысяч рублей

 

*Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов

**Дарья Апахончич включена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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