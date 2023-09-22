Суд в Петербурге оштрафовал Дарью Апахончич* на 40 тысяч рублей по иноагентской статье  

Ленинский районный суд Петербурга 22 сентября оштрафовал учительницу русского языка и художницу Дарью Апахончич* на 40 тысяч рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст.19.34 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов.

Апахончич* не исполнила и не предоставила отчеты по формам за второе полугодие 2022 года и за четвертый квартал 2022 года, уточнили в пресс-службе.

Напомним, Министерство юстиции включило Апахончич* в реестр иностранных агентов в 2020 году. Поводом для этого стало якобы получение зарплаты от французского колледжа за преподавание там русского языка как иностранного, выплат от гуманитарной организации, а также за переводы через PayPal. Она пыталась оспорить иноагентский статус, но проиграла в судах. Апахончич* была одной из первых, кто получил статус СМИ-иноагента в России.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об административном протоколе в отношении рэпера Мирона Федорова**, которого также собираются привлечь к ответственности за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента (ч. 2 ст.19.34 КоАП).

*Дарья Апахончич включена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

**Мирон Федоров (Oxxxymiron) включен Минюстом в единый реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру