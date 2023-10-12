С начала года РЖД перевезли почти шесть тысяч животных без сопровождения владельцев

За девять месяцев 2023 года поезда дальнего следования перевезли без сопровождения хозяев 5,7 тысячи животных, рассказали 12 октября в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Речь идет сугубо о домашних питомцах.

"Чаще всего без сопровождения владельцев перевозили кошек и собак. Среди необычных "пассажиров" были хорьки, домашние лисы, ежи, ящерицы и совы", — перечислили виды животных в ОЖД.

В пути животных без владельцев перевозят в специальном купе, при этом клетки или переноски подлежат опломбированию. В дороге у них имеется доступ к воде и пище, при этом за ними присматривают проводники.

Кроме того, с начала года РЖД перевезли 48 тысяч животных с владельцами.

Ранее ОЖД пожаловались на то, что с начала года от нелегальных граффити пострадали 144 состава.

Фото: ЗАКС.РУ