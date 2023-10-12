Сенатор Афанасьева предложила создать центр защиты от русо- и белорусофобии

Центр защиты от русофобии и белорусофобии предложила создать в рамках Союзного государства России и Белоруссии сенатор Елена Афанасьева 12 октября. По ее мнению, это поспособствовало бы росту популярности межгосударственного образования во всем мире.

Свою идею Афанасьева изложила на парламентских слушаниях Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Подобный центр занимался бы защитой прав граждан, "пострадавших от проявления агрессивной русофобии или белорусофобии и навязывания неолиберальной антисемейной политики", цитирует сенатора ТАСС.

Предположительно, статус центра мог бы регулироваться специальным межправительственным соглашением. Предложенная идея в случае реализации "станет мощным инструментом популяризации Союзного государства в мире, позволит ему стать оплотом, защитником, так скажем, нормальности", полагает Афанасьева.

Кроме того, сенатор предложила подумать над выработкой единой политике по поддержке иностранцев, якобы пострадавших в своих странах за свои традиционные ценности и противостояние так называемой пропаганде ЛГБТ.

В конце сентября депутаты Госдумы предложили разработать видеоигру наподобие Sims, но с традиционными ценностями.

Фото: Telegram-канал "Сенатор ЕВА"