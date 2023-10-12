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Новости 17:52

Дмитрий Медведев озвучил количество контрактников на 12 октября

фото ЗакС политика Дмитрий Медведев озвучил количество контрактников на 12 октября

Более 357 тысяч человек с января 2023 года по сегодняшний день подписали контракт с Вооруженными силами РФ, об этом 12 октября появилось сообщение в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Это, естественно, все: и те, кто прибывает в запасе и соответственно заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец. В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы успеем их сохранить и в дальнейшем", – заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что президент России Владимир Путин 5 октября заявлял, что с января по октябрь 2023 года контракт о службе в ВС РФ подписали 350 тысяч человек.

Фото: kremlin.ru


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