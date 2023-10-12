ЗакС отложил рассмотрение проекта о штрафах за нарушения закона о такси

Рассмотрение проекта о штрафных санкциях за нарушения петербургского закона о такси отсрочено на два месяца, сообщила 12 октября пресс-служба Заксобрания. Решение об этом было озвучено на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Помимо депутатов, в заседании приняли участие представители комитета по транспорту, перевозчиков и агрегаторов, а также непосредственно таксисты. По их словам, к началу октября более 15 тысяч водителей вышли из так называемой "серой" зоны. В то же время многие из них столкнулись с трудностями, следует из слов главы комиссии депутата Алексея Цивилева.

Парламентарий пожаловался на предъявляемые таксопарками и водителями претензии из-за нехватки денег. Это вызвано, например, дороговизной машин и бензина, требованиями к экологическому классу автомобилей при их покупке. В результате, по его словам, после введения закона о такси часть водителей ушла в "серую" зону.

"Мы, депутаты, недовольны, что этот бизнес не платит налоги. Город не имеет денег, чтобы развивать инфраструктуру, те же стоянки для такси. Мы решили отложить проект закона о штрафах на два месяца, чтобы разработать решения прозвучавших вопросов", — приводит слова Цивилева пресс-служба ЗакСа.

Комиссия намерена предложить Налоговой службе распространить ставку в размере 4 % не только на самозанятых таксистов, но и на доходы любых перевозчиков пассажиров и багажа. Это должно поспособствовать их выходу из тени, считают парламентарии.

Закон о такси был принят Заксобранием 28 июня, в силу он вступил с 1 сентября. Норма ужесточает требования к таксистам и вводит единые реестры перевозчиков, служб заказа и автомобилей.

Фото: assembly.spb.ru