Территорию бывшей фабрики на Петроградской стороне разрешили застроить жильем

Входящая в холдинг AAG компания "Коммендантский 9" получила разрешение от петербургского Госстройнадзора на застройку участка Петроградской стороны, занятого корпусами бывшей фабрики "Красное знамя". Об этом 13 октября пишет "Деловой Петербург". Речь идет о территории, ограниченной Пионерской и Большой Разночинной улицами.

AAG купил участок площадью 3,6 га два года назад примерно за 2 млрд рублей. Одобренный чиновниками проект предполагает создание в ближайшие пять лет ресторанной улицы, жилья и апартаментов. Всего холдинг намерен построить в историческом квартале свыше 550 квартир.

Доминанта участка, бывшая ТЭЦ, признана Смольным выявленным памятником. В силу этого статуса его придется, не прибегая к сносу, приспособить для современного использования. По данным газеты, в конце 2021 года силовую подстанцию купил бизнесмен Дмитрий Лоскутов. Некоторые приобретенные AAG соседние корпуса в настоящее время, наоборот, сняты с государственной охраны. Весь ансамбль зданий появился в 1920-х годах.

фото: K_Samarina, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru