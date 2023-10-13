ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:02

"Ъ": Повышенные пошлины на вино из недружественных стран будут продлены

фото ЗакС политика "Ъ": Повышенные пошлины на вино из недружественных стран будут продлены

Кабинет министров намерен продлить срок действия повышенных пошлин, установленных на привозное вино из так называемых недружественных стран. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

В августе, после правительственных обсуждений, пошлины на импортное вино повысили с 12,5% до 20%. При этом за один литр взимается не менее полутора долларов.

Мера была благосклонно воспринята отечественными виноделами: она сделала более комфортной конкуренцию с дешевыми зарубежными винами. Между тем опрошенные газетой участники рынка, закупающие вино, к повышению пошлин отнеслись скептически и снизили объем поставок.

Всего, по имеющимся у журналистов данным, за последний год поставки вина из недружественных стран снизились почти на 30%. Сильнее всего повышение пошлин отразилось на вине из Италии: снижение поставок в годовом выражении, по итогам августа достигло 45%.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама