Станцию "Девяткино" и ТЦ "Мега-Парнас" может связать поезд на магнитной подушке

На границе Петербурга и Ленобласти могут запустить движение монорельсового поезда на магнитной подушке. Соответствующий проект разработал Московский институт теплотехники (МИТ), на который в своей новости ссылается ТАСС. Предприятие входит в корпорацию "Роскосмос".

Идея, предусматривающая в том числе работу поезда в беспилотном режиме, пока находится на стадии обсуждения.

"На сегодняшний день соглашения с другими регионами о создании монорельсовых трасс отсутствуют", - пояснили в институте.

В прошлом году областное правительство издало постановление, по которому в регионе к 2025 году должна быть создана трасса с поездом на магнитной подушен.

Три года назад чиновники рассматривали вариант, при котором станции метро "Парнас" и "Девяткино" были бы соединены трамвайным сообщением.

Фото: ЗАКС.Ру