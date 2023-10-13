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Новости 10:54

В Петербурге по делу об организации незаконной миграции задержали десять человек

фото ЗакС политика В Петербурге по делу об организации незаконной миграции задержали десять человек

Петербургские правоохранители после обысков задержали десять человек в рамках дела об организации нелегальной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК), о чем сообщает региональный главк МВД.

Следственные действия велись по трем адресам в Центральном районе. Статус обвиняемых имеют пока два фигуранта: россиянин и гражданин одного из среднеазиатских государств.

Полиция считает, что в течение последних двух месяцев организованное сообщество незаконно ставило иностранцев на учет через подставные ИП. Ежедневно фигуранты получали за свою услугу по 6 тысяч рублей от примерно ста человек.

Медиапроект "Mash на Мойке" связывает возбуждение дела с незаконной торговлей возле "Лахта Центра", которой ранее заинтересовался СК. 

Фото: ЗАКС.Ру


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