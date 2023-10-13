В Петербурге по делу об организации незаконной миграции задержали десять человек

Петербургские правоохранители после обысков задержали десять человек в рамках дела об организации нелегальной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК), о чем сообщает региональный главк МВД.

Следственные действия велись по трем адресам в Центральном районе. Статус обвиняемых имеют пока два фигуранта: россиянин и гражданин одного из среднеазиатских государств.

Полиция считает, что в течение последних двух месяцев организованное сообщество незаконно ставило иностранцев на учет через подставные ИП. Ежедневно фигуранты получали за свою услугу по 6 тысяч рублей от примерно ста человек.

Медиапроект "Mash на Мойке" связывает возбуждение дела с незаконной торговлей возле "Лахта Центра", которой ранее заинтересовался СК.

Фото: ЗАКС.Ру