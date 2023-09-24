Бастрыкин заинтересовался нелегальной торговлей близ "Лахта Центра"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, устроенной из-за незаконной торговли возле "Лахта Центра" в Приморском районе Петербурга. Как рассказали 24 сентября в информационном центре силового ведомства, в организации нелегальной деятельности были заподозрены мигранты.

О факте нелегальной торговли следователи узнали из соцсетей. "Уроженцы ближнего зарубежья, не имеющие разрешительной документации, осуществляют коммерческую деятельность, чем вызывают недовольство местных жителей", — описали проблему в СК.

Главное следственное управление ведомства по Петербургу организовало проверку в связи с жалобами горожан. В свою очередь, Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального ГСУ Олегу Бобкову доложить о результатах действий и принятом по ее итогам решении. Контролем за исполнением поручения и ходом проверки занимается центральный аппарат СК.

Ранее Бастрыкин требовал представить доклады из-за наезда самокатчиков на пенсионерку и в связи с жалобами на некачественные каркасные дома в Петербурге.

Фото: пресс-служба СК