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Новости 11:55

В Смольном считают нерешаемой проблему опасных деревьев

фото ЗакС политика В Смольном считают нерешаемой проблему опасных деревьев

Петербургский вице-губернатор Евгений Разумишкин, комментируя последствия шторма на этой неделе, заявил о невозможности полностью решить проблему опасных деревьев. Только в течение понедельника в зеленых зонах города их нашли упавшими в количестве около ста пятидесяти.

"Безусловно, деревья-угрозы отслеживаются, есть соответствующая служба — это управление садово-паркового хозяйства, но, к сожалению, мы с вами понимаем, что не все мы можем вовремя выявить — это практически невозможно", - произнес чиновник в интервью телеканалу 78

Непогода в Петербурге в виде сильного ветра с дождем была вызвана циклоном "Ральф", который в пятницу покинет город. Синоптик Михаил Леус прогнозирует кратковременную паузу в дождях и повышение дневной температуры.

фото: комитет по благоустройству


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




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