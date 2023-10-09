Шторм в Петербурге опрокинул остановки транспорта и более сотни деревьев

Обрушившаяся на Петербург в минувший уик-энд непогода нанесла урон окружающей среде и объектам благоустройства. Чиновники насчитали около 150 деревьев, поваленных в зеленых зонах штормовым ветром, о чем сообщает комитет по благоустройству. Некоторые из стволов опрокидывало на проезжую часть. Как обычно, сильнее всего пострадали прибрежные районы города.

Помимо деревьев, за последние двое суток падали остановки общественного транспорта и светофоры. В первый рабочий день недели город от последствий непогоды убирали 775 дворников и более пятисот машин.

Тем временем главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале пишет, что на город надвигаются первые заморозки. Предстоящая ночь обещает быть самой холодной с начала осени: ожидается, что температура воздуха опустится как минимум до нуля градусов. На этом фоне жители некоторых многоэтажек в Кировском районе продолжают жаловаться на нехватку или отсутствие тепла в квартирах.

Первая декада октября в Петербурге стала самой богатой на осадки за всю историю инструментальных метеонаблюдений.

фото: комитет по благоустройству