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Новости 9 октября, 20:55

Шторм в Петербурге опрокинул остановки транспорта и более сотни деревьев

фото ЗакС политика Шторм в Петербурге опрокинул остановки транспорта и более сотни деревьев

Обрушившаяся на Петербург в минувший уик-энд непогода нанесла урон окружающей среде и объектам благоустройства. Чиновники насчитали около 150 деревьев, поваленных в зеленых зонах штормовым ветром, о чем сообщает комитет по благоустройству. Некоторые из стволов опрокидывало на проезжую часть. Как обычно, сильнее всего пострадали прибрежные районы города.

Помимо деревьев, за последние двое суток падали остановки общественного транспорта и светофоры. В первый рабочий день недели город от последствий непогоды убирали 775 дворников и более пятисот машин.

Тем временем главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале пишет, что на город надвигаются первые заморозки. Предстоящая ночь обещает быть самой холодной с начала осени: ожидается, что температура воздуха опустится как минимум до нуля градусов. На этом фоне жители некоторых многоэтажек в Кировском районе продолжают жаловаться на нехватку или отсутствие тепла в квартирах

Первая декада октября в Петербурге стала самой богатой на осадки за всю историю инструментальных метеонаблюдений.

фото: комитет по благоустройству


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