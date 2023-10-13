Федеральная палата адвокатов заинтересовалась задержаниями защитников Навального

Задержания адвокатов осужденного оппозиционера Алексея Навального, случившиеся после обысков 13 октября, привлекли внимание главы Федеральной палаты адвокатов России Генри Резника. В интервью радиостанции "Коммерсант FM" он назвал события чрезвычайным происшествием. Комиссия по защите прав ФПА взяла дело на контроль.

"Когда появятся уже более конкретные данные, будем делать выводы по существу. Формальные требования УПК соблюдены, поскольку была информирована Московская палата, ее представители присутствовали на обыске", - рассказал известный юрист.

Его коллега Михаил Барщевский, работающий полпредом правительства в Конституционном и Верховном судах, в целом согласился с высказанной выше позицией. По его словам, отношение к следственным действиям должно зависеть от типа поведения адвокатов: важно, выступали ли они как физические лица или же "защищали человека и действовали в рамках закона об адвокатской деятельности". Во втором случае, уверен Барщевский, "обыски абсолютно недопустимы".

Задержанные адвокаты Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер проходят подозреваемыми в деле об организации экстремистского сообщества. По этому делу Навальный получил девятнадцать лет колонии особого режима. Он также включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

фото: / Федеральная палата адвокатов / YouTube (скриншот)