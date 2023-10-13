В Петербурге предложили поощрять грантами борцов с курением

Петербургские некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой курения табака, смогут получать гранты от правительства города, следует из законопроекта, внесенного в петербургский парламент. Документ подготовили депутаты Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Андрей Малков.

Депутаты предлагают расширить перечень общественных объединений, имеющих право на получение грантов, добавив в них НКО, которые занимаются профилактикой курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о положительном влиянии успешных антитабачных кампаний.

"Как указывает Всемирная организация здравоохранения яркие антитабачные кампании и графические предупреждения о вреде курения предотвращают приобщение детей и представителей других уязвимых групп населения к табаку и увеличивают число людей, отказывающихся от употребления табака", - говорится в сопроводительном документе.

Напомним, в начале апреля в парламент внесли федеральную законодательную инициативу о полном запрете курения в России к 2088 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру