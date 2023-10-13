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Новости 15:25

В Петербурге предложили поощрять грантами борцов с курением

фото ЗакС политика В Петербурге предложили поощрять грантами борцов с курением

Петербургские некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой курения табака, смогут получать гранты от правительства города, следует из законопроекта, внесенного в петербургский парламент. Документ подготовили депутаты Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Андрей Малков

Депутаты предлагают расширить перечень общественных объединений, имеющих право на получение грантов, добавив в них НКО, которые занимаются профилактикой курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов. 

В пояснительной записке депутаты ссылаются на заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о положительном влиянии успешных антитабачных кампаний. 

"Как указывает Всемирная организация здравоохранения яркие антитабачные кампании и графические предупреждения о вреде курения предотвращают приобщение детей и представителей других уязвимых групп населения к табаку и увеличивают число людей, отказывающихся от употребления табака", - говорится в сопроводительном документе. 

Напомним, в начале апреля в парламент внесли федеральную законодательную инициативу о полном запрете курения в России к 2088 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Малков Андрей Витальевич 
Ржаненков Александр Николаевич 




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