Петербургские депутаты предложили полностью запретить курение в России с 2088 года

В парламент Петербурга внесли законодательную инициативу о полном запрете производства табачной продукции и курения. Документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру. Запрет предлагают вводить поэтапно. Сперва курить и покупать сигареты не смогут лица 2011 года рождения и моложе, а окончательный отказ от никотина намечен на 2088 год. Предложение внесено постоянной комиссией по организации публичной власти и комиссией по социальной политике.

Согласно инициативе, с 1 января 2088 года может быть введен запрет на употребление и производство табака и никотиносодержащей продукции на территории России. До этого времени государственным органам власти предлагается заняться разработкой полного сокращения производства такой продукции и перепрофилировать предприятия, занятые в этой сфере.

В тексте документа предлагается запретить покупать, перевозить и употреблять табак и никотин содержащую продукцию для граждан 2011 года рождения и моложе. Согласно пояснительной записке, если документ будет принят к 2025 году, то дети до 14 лет, по уверению авторов, не смогут попробовать табак и хранить его. Кроме того, с января 2025 года предлагается запретить продажу устройства для потребления табака и никотиносодержащей продукции без предьявления паспорта.

- Я человек некурящий и не переношу табачный дым, но поскольку все это настанет только в 2088 году, то хочется вспомнить известное: "Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе". До 2088 года я точно не доживу, - прокомментировал документ депутат ЗакСа Борис Вишневский ("Яблоко").

Недавно депутаты Законодательного собрания запретили в Петербурге продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов с газом. Так в парламенте решили бороться со сниффингом. Кроме того, депутаты запретили курить кальяны на кухнях в коммуналках и общежитиях. Их коллеги из Госдумы также работают в этом направлении - усложняют продажу вейпов.

Константин Леньков