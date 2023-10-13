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Новости 15:39

Занятый ГИБДД особняк на проспекте Тореза рекомендовали признать памятником

фото ЗакС политика Занятый ГИБДД особняк на проспекте Тореза рекомендовали признать памятником

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга обсудил судьбу трех объектов, о чем сообщает КГИОП.

Члены совета сошлись во мнении, что особняк Кайгородова в Выборгском районе (проспект Тореза, 29) с более чем вековой историей нуждается в статусе памятника. Здание, которое занимает ГИБДД, находится вне охранной зоны и представляет собой достаточную историко-культурную ценность, решили эксперты.

Более спорной темой оказалась историко-культурная ценность здания Школы фабрично-заводского ученичества Ленэнерго (улица Пугачева, 5-7). Вопрос рассмотрят позже совместно с представителями городского Союза архитекторов.

Наконец, участники поддержали ранее анонсированный переезд бронзовых быков Демут-Малиновского, находящихся сегодня на реставрации, на Обводный канал, к зданию бывшего Скотопригонного двора. Раньше они украшали собой вход в здание бывшего мясокомбината имени Кирова ("Самсон") на Московском шоссе.

фото: КГИОП


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