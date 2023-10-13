Занятый ГИБДД особняк на проспекте Тореза рекомендовали признать памятником

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга обсудил судьбу трех объектов, о чем сообщает КГИОП.

Члены совета сошлись во мнении, что особняк Кайгородова в Выборгском районе (проспект Тореза, 29) с более чем вековой историей нуждается в статусе памятника. Здание, которое занимает ГИБДД, находится вне охранной зоны и представляет собой достаточную историко-культурную ценность, решили эксперты.

Более спорной темой оказалась историко-культурная ценность здания Школы фабрично-заводского ученичества Ленэнерго (улица Пугачева, 5-7). Вопрос рассмотрят позже совместно с представителями городского Союза архитекторов.

Наконец, участники поддержали ранее анонсированный переезд бронзовых быков Демут-Малиновского, находящихся сегодня на реставрации, на Обводный канал, к зданию бывшего Скотопригонного двора. Раньше они украшали собой вход в здание бывшего мясокомбината имени Кирова ("Самсон") на Московском шоссе.

фото: КГИОП