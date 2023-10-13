На зиму закрывается сад Мариинского дворца

Сад Мариинского дворца закрывают на зимний период, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

На данный момент на территории сада проводят работы по благоустройству и уборке, а также приводят в порядок цветники, газоны и кусты.

В мае 2022 года сад сделали открытым для свободного посещения по инициативе спикера ЗакСа Александра Бельского. С тех пор его посетили 48 тысяч человек.

В 2023 году сад посетили 34 тысячи человек, а яркими событиями стали мероприятие Центральной городской библиотеки имени В. В. Маяковского "Сад поэтов", Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина "Птичьи скетчи" и "Творческий образ" и многие другие.

В субботу, 14 октября, в саду пройдут последние экскурсии в этом сезоне.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга