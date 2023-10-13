Петербургская ученица пожаловалась Мизулиной-младшей на холод в здании школы

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале скриншоты жалоб, поступающих от учащихся из регионов. Жалобы однотипные: их авторы недовольны тем, что в зданиях школ до сих пор приходится мерзнуть.

В галерее скриншотов нашлось место и для сообщения от несовершеннолетней петербурженки: она рассказала об отсутствии тепла в школе № 386 Кировского района (улица Зайцева, 14) и безуспешных попытках добиться его подачи.

"Безумно холодно, нельзя ходить в кофтах, форма превыше всего и вправду. Как-то раз дали отопление на один, и после этого оно не появлялось, сколько уже ходим в администрацию", - говорится в тексте.

Отметим, что чиновники официально объявили старт отопительного сезона ровно неделю назад, 6 октября.

фото: pixabay