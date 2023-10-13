Краеведа Витушкина арестовали на два месяца

Октябрьский районный суд решил арестовать краеведа и журналиста Дмитрия Витушкина до 11 декабря 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Там же рассказали, что обвиняемый и его защитник возражали против указанной меры пресечения и просили запрет определенных действий или домашний арест.

Витушкину вменили реабилитацию нацизма с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору (п. в ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.). Причиной стали публикация и комментарий в социальных сетях.

Витушкина задержали 12 октября. В тот же день ему предъявили обвинение.

Напомним, о задержании некоего мужчины полиция Петербурга сообщила 13 октября. Имя человека в ГУ МВД не назвали, но по фотографиям в задержанном удалось узнать краеведа и журналиста Дмитрия Витушкина.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру