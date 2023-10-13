Из-за ветра в Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности ввиду порывистого ветра, об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 14 октября в период с 06:00 до 15 октября 18:00. В это время в разных частях города порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

Водителей и пешеходов попросили быть предельно бдительными на дорогах.

Ранее пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга рассказала о том, что в городе предотвратили опасное наводнение, причиной которому стал шторм в Финском заливе 12 октября.

Фото: ЗАКС.Ру