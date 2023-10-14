Бастрыкин заинтересовался поведением очередного петербургского мигранта

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобу, поступившую ему через электронную приемную и касающуюся действий водителя пассажирского автобуса. В сообщении от информационного центра СК подчеркивается, что водитель имеет паспорт другой страны.

Согласно жалобе, мигрант, управляя автобусом, постоянно разговаривал по телефону, а на критику и замечания реагировал агрессивно. Дошло до того, что водитель стал угрожать одному из своих критиков. В адрес пассажира звучало также требование покинуть салон.

Петербургские правоохранители начали доследственную проверку конфликтной сцены.

Отметим, что Бастрыкин регулярно откликается на инциденты именно с участием мигрантов.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте