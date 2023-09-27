Бастрыкин поручил проверить работу водителей-мигрантов в Мурино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с видеообращением, которое выпустили родители школьников в Мурино. Они жалуются на нарушение прав детей, имеющее место со стороны приезжих сотрудников компании-перевозчика.

Известно, что школа заключила с транспортной организацией договор на развозку детей. В условия соглашения входит возможность безналичной оплаты проезда, однако водители, происходящие из стран Средней Азии, не желают принимать социальные карты. Как утверждается в видеообращении, детям либо отказывают в праве на проезд, либо предлагают купить билет за наличные. В результате некоторые из школьников вынуждены ходить до школы пешком, что не устраивает родителей.

Глава ведомства поручил подчиненным в Ленобласти изучить обстоятельства конфликта и доложить о результатах проверки. Отметим, что Бастрыкин регулярно акцентирует внимание на национальной принадлежности того или иного потенциального нарушителя.

фото: пресс-служба СК