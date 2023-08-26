Бастрыкин поручил завести дело из-за нового инцидента с мигрантами в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил сведения о нападении двоих мигрантов на петербуржца. Сведений оказалось достаточно для требования возбудить уголовное дело, о чем сообщает информационный центр СК.

Ведомству известно, что двое иностранцев поймали мужчину, ударили его головой о стену и попытались задушить. Лишив потерпевшего сопротивления, злоумышленники отняли у него банковские карты и смартфоны. С карточек им удалось снять существенную сумму.

Правонарушения и преступления в исполнении мигрантов в последнее время попадают в поле зрения Бастрыкина регулярно.

фото: пресс-служба СК