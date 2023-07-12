Бастрыкин затребовал у петербургского СК доклад о расследовании инцидента с приставанием мигрантов к школьнице

Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина заинтересовала информация о преступлении сексуального характера, в котором подозреваются иностранные граждане. По факту криминального эпизода в городе уже возбудили уголовное дело.

Как сообщает информационный центр СК со ссылкой на прессу и соцсети, двоих мигрантов заподозрили в развратных действиях по отношению к 12-летней девочке. Происшествие имело место в районе Суздальских озер.

От подчиненных в регионе глава ведомства затребовал доклад о предварительных и окончательных итогах расследования.

Отметим, что к сюжетам с противоправными действиями мигрантов, в том числе в Петербурге, Бастрыкин обращается регулярно.