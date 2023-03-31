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Новости 13:17

Бастрыкин потребовал завести дело из-за стычки мигрантов с рабочими на севере Петербурга

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал завести дело из-за стычки мигрантов с рабочими на севере Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским подчиненным возбудить уголовное дело из-за нападения мигрантов на рабочих, о котором ему стало известно из социальных сетей.

Ранее граждане пожаловались на незаконную торговлю в Калининском районе, организованную гостями города. Прибывшие для демонтажа ларька на улице Брянцева рабочие столкнулись с противодействием. Как сообщает информационный центр СК, в ходе нападения мигрантами были проколоты колеса эвакуатора. С их стороны также звучали угрозы физической расправы.

Бастрыкин ожидает возбуждения и расследования дела, а также доклада о ситуации. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

В первой декаде марта глава ведомства потребовал возбудить дело из-за нападений мигрантов на петербургских детей и подростков.


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