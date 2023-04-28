Бастрыкин велел возбудить еще одно дело из-за нападений мигрантов в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь обратился к теме нападений мигрантов на петербуржцев. Новые сведения, добытые из социальных сетей, побудили его инициировать возбуждение еще одного уголовного дела. Соответствующее распоряжение получил и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков.

Как сообщает информационный центр СК, ранее из-за нападений мигрантов на молодого горожанина уже было возбуждено дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Его закончили расследовать: в ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.

Согласно новейшему сообщению от ведомства, гости города продолжают преследовать пострадавшего, а также его знакомых. Утверждается, что их личные данные выкладываются в открытый доступ.

В конце марта Бастрыкина заинтересовала потасовка мигрантов с рабочими, пытавшимися пресечь нелегальную торговлю в Калининском районе. Тогда дело тоже завели по статье о хулиганстве.