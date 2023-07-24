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Новости 18:52

Бастрыкина заинтересовал нетрезвый водитель-мигрант в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовал нетрезвый водитель-мигрант в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на информацию в социальных сетях о нетрезвом вождении автомобиля, которое позволил себе мигрант.

Информационному центру СК известно, что 25-летний нарушитель родом Узбекистана. Находясь за рулем в нетрезвом виде, он не имел при себе водительских прав. Более того, на просьбы дорожных полицейских остановиться он никак не реагировал.

Глава ведомства поручил петербургскому управлению СК провести процессуальную проверку инцидента и доложить о ее итогах.

Отметим, что городские происшествия с участием мигрантов регулярно становятся поводом для вмешательства Бастрыкина.

фото: пресс-служба СК


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