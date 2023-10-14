Жалобы на холод в петербургской школе получили продолжение

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала о последствиях жалобы на условия учебы, которую она получила от петербургской школьницы.

Как и накануне, общественница выложила в своем Telegram-канале скриншот жалобы, пришедшей на ее аккаунт. Текст принадлежит все той же ученице школы №386 (улица Зайцева, 14), которая рассказала о давлении и угрозах со стороны завучей, узнавших об огласке. Угрожают, в том числе, исключением из школы.

"Оригинальные методы решения проблем", - прокомментировала конфликт Мизулина.

Напомним, что школьница ранее пожаловалась на отсутствие тепла в здании учреждения, несмотря на официально начавшийся 6 октября отопительный сезон.

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте