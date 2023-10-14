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Новости 12:56

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за мусорного полигона в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за мусорного полигона в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прислушался к жалобам жителей Выборгского района Ленобласти, недовольных планами чиновников складировать отходы в Воронцовском карьере. Ранее Росприроднадзор одобрил проект строительства мусорного полигона на этом участке.

Как сообщает информационный центр СК, глава ведомства поручил подчиненным в регионе возбудить уголовное дело. В сообщении указывается, что будущий мусорный полигон не прошел процедуру публичных слушаний и что он не имеет проектной документации. Более того, карьер не подготовлен для стройки.

Отметим, что экоактивисты выступают категорически против строительства полигона, делая акцент на наличии краснокнижных животных и растений на местности.

фото: пресс-служба СК


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