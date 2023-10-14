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У Смоленского кладбища задержали "вагнеровца", попытавшегося запустить дрон

фото ЗакС политика У Смоленского кладбища задержали "вагнеровца", попытавшегося запустить дрон

Петербургские правоохранители задержали 35-летнего гражданина, который пытался запустить в воздух беспилотный летательный аппарат рядом со Смоленским кладбищем; он представился членом частной военной компании "Вагнер". Об этом написала "Фонтанка".

Мужчину временно лишили свободы из-за нарушения запрета на запуск беспилотников, которое, впрочем, в сентябре формально утратило силу.

Будучи доставленным в отдел полиции, задержанный рассказал, что купил дрон на маркетплейсе в начале октября. По словам нарушителя, он участвовал в военной спецоперации на Украине. Попытка запуска дрона возле кладбища была продиктована нежеланием тревожить живых людей.

Фото: ЗАКС.Ру


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