У Смоленского кладбища задержали "вагнеровца", попытавшегося запустить дрон

Петербургские правоохранители задержали 35-летнего гражданина, который пытался запустить в воздух беспилотный летательный аппарат рядом со Смоленским кладбищем; он представился членом частной военной компании "Вагнер". Об этом написала "Фонтанка".

Мужчину временно лишили свободы из-за нарушения запрета на запуск беспилотников, которое, впрочем, в сентябре формально утратило силу.

Будучи доставленным в отдел полиции, задержанный рассказал, что купил дрон на маркетплейсе в начале октября. По словам нарушителя, он участвовал в военной спецоперации на Украине. Попытка запуска дрона возле кладбища была продиктована нежеланием тревожить живых людей.

Фото: ЗАКС.Ру