В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли шестнадцать россиян

Атака движения ХАМАС на Израиль, по уточненным данным, привела к гибели шестнадцати российских граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Израиле Марину Рязанову.

"В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений", - рассказала она журналистам.

Пропавшими без вести на данный момент числятся восемь россиян, известно также об удержании в палестинском плену по меньшей мере одного гражданина РФ.

Напомним, что ХАМАС напал на Израиль в прошлую субботу. В результате конфликта в Израиле погибло более тысячи человек, более 3 тысяч человек ранены. Минздрав Палестины сообщал, что в секторе Газа погибло более 2 тысяч человек, более 8 тысяч ранены, пишет "Коммерсант". В Петербурге по соображениям безопасности усилили охрану синагоги, некоторые еврейские школы отменяли занятия 13 октября.

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