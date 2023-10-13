У петербургской синагоги усилили меры безопасности

Из-за обострения палестино-израильского конфликта возле петербургской синагоги 13 октября сосредоточились силы полиции и Росгвардии. Как сообщается в официальном Telegram-канале синагоги, организация ХАМАС угрожала устроить в этот день "черную пятницу".

Силовики патрулируют и другие еврейские центры в городе.

"Чат закрывается на шабат. Всем шабат шалом, хорошей и мирной (!) субботы! После исхода субботы откроемся снова", - также говорится в одном из сообщений канала.

Напомним, что неделю назад ХАМАС из Сектора Газа атаковал территорию Израиля, в результате чего погибли и пострадали сотни местных мирных жителей. Петербуржцы всю неделю различными способами выражают свою солидарность с жертвами агрессии и их близкими.

Некоторые еврейские школы города 13 октября отменили занятия.

Фото: ЗАКС.Ру