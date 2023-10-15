Петербургские депутаты предложили изменить условия продажи студий

На рассмотрение петербургского Заксобрания 12 октября поступил проект постановления о внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости, следует из материалов на сайте городского парламента. Авторы инициативы намерены ужесточить условия продажи квартир-студий в Москве, Петербурге и Севастополе.

Согласно проекту, при подаче заявлений о государственной регистрации прав в общей долевой собственности в многоквартирном доме следует прилагать технический план об обследовании квартиры. Документ должен быть выдан не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявления. Требование не будет распространяться на случаи получения права на жилье в силу закона, в том числе при наследовании помещения.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас на вторичном рынке набирают популярность "объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом "квартир-студий ", которые позиционируются как отдельное жилье, но на деле продаются как доли в квартирах. Проблема предстает особенно актуальной для Москвы, Петербурга и Севастополя, полагают депутаты.

В Петербурге такие студии зачастую оборудуются в старом фонде. "Собственники осуществляют перепланировку многокомнатной квартиры таким образом, что новая образованная комната становится фактически "квартирой-студией": осуществляется установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования", — отмечают авторы проекта.

При этом такая перепланировка зачастую не проходит согласование в соответствии с Жилищным кодексом, что чревато для собственников требованием вернуть квартиру к прежнему состоянию под угрозой ее продажи с торгов. В последнем случае собственники получают вырученные средства за вычетом сопутствующих расходов.

По мнению авторов проекта, противодействовать подобной ситуации позволило бы требование предъявления актуального технического паспорта. Это бы позволило отслеживать факты самовольных перепланировок в квартирах и привлекать ответственных за них лиц к административной ответственности.

Проект постановления внесли депутаты Денис Четырбок, Всеволод Беликов и Павел Крупник. Последнего предполагают уполномочить представлять Заксобрание при обсуждении проекта в Госдуме.

Ранее петербургские депутаты предложили выделять гранты городским НКО, занимающимся профилактикой курения.

Фото: ЗАКС.Ру