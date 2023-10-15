Милонов предложил обеспечивать многодетные семьи ваучерами на услуги нянь

В России следует рассмотреть вопросы поддержки семей с более чем пятью детьми, полагает избранный от Петербурга депутат Виталий Милонов. В качестве примера подобных мер он привел выдачу ваучеров на услуги нянь и помощь в приобретении семиместных автомобилей.

"Надо ввести определенные градации — чем больше детей в семье, тем больше государство должно брать на себя нагрузку по их воспитанию", — поделился с "Парламентской газетой" соображениями политик.

По словам Милонова, выдача ваучеров на услуги нянь многодетным семьям поспособствовала бы трудоустройству так называемых "молодых пенсионеров", нуждающихся в дополнительном заработке. Также парламентарий считает нужным установить субсидию на покупку семиместных машин для действительно больших семей. В качестве примера он привел ситуацию, когда государство доплачивает средства семье, решившейся на приобретение пятиместного автомобиля, с тем, чтобы та купила более вместительную машину.

"Можно попросить "Москвич" или "Ладу" сделать такие модификации, чтобы они не очень дорого стоили, и из бюджета можно было бы делать соответствующие доплаты", — высказался депутат.

Ранее Милонов поделился планами снять документальный фильм об алиментах и о тех, кто отказывается их платить.

Фото: ЗАКС.Ру