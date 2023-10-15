Митрополит Тихон сравнил Крым с Колымой

Митрополит Тихон (Шевкунов) в своей прощальной речи в Псково-Печерском монастыре сравнил Крым с Колымой, имея в виду, что в древности полуостров использовался как место ссылки. Видеозапись его выступления появилась в группе монастыря во "ВКонтакте" 14 октября.

"Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? — Колыма! Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально", — поделился мыслями митрополит. Он уточнил, что "ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского" и прибавил, что теперь и ему предстоит отправиться "на курорты Колымы".

Ранее стало известно о назначении Шевкунова главой Крымской митрополии. С 2018 года он возглавлял Псковскую митрополию. В СМИ церковного иерарха именуют духовником президента Владимира Путина.

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь / "ВКонтакте" (скриншот видео)