В Приморском районе остановка перестанет быть обязательной для транспорта

Начиная с понедельника, 16 октября, одна остановка общественного транспорта в Приморском районе Петербурга перестанет быть обязательной для автобусов. Еще одну остановку отменят.

Изменения коснутся статуса остановки "Улица Аккуратова, угол Афонской улицы", мимо которой пролегают маршруты автобусов №№ 38, 40, 45, 85, 112, 208, 219, 279. Теперь транспорт будет проезжать мимо нее, если пассажиры заранее не предупредят водителя.

"Напоминаем, что для выхода на остановке "по требованию" пассажир должен заблаговременно подать сигнал водителю, нажав на кнопку на поручне около двери", — отметили в "Организаторе перевозок".

Также с понедельника для автобусного маршрута № 112 отменяется остановка "Байконурская улица", расположенная на Парашютной улице близ пересечения с проспектом Сизова. Это коснется автобусов при их движении от станции метро "Удельная".

Ранее во "Всероссийском обществе слепых" раскритиковали новые петербургские автобусы с кнопками для открытия дверей из-за их неудобства для незрячих пассажиров.

Фото: gov.spb.ru