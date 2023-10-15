Шри-Ланка отменит визовый сбор для российских туристов

Власти Шри-Ланки намерены отменить взимание визового сбора с туристов из пяти стран, жители которых наиболее часто посещают остров, сообщило местное издание Daily Mirror. В списке этих государств оказалась в том числе Россия.

По сообщению издания, проект постановления об отмене визового сбора внесли на рассмотрение правительства министр туризма и земель Харин Фернандо и министр общественной безопасности Тиран Аллес. Документ касается туристов из России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

"Цель решения — привлечь больше туристов из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы", — уточнил министр туризма.

Туристы из перечисленных выше стран по-прежнему должны будут получать визы для въезда в Шри-Ланку, однако платить сбор за это им не придется. Необходимость виз объясняется соображениями безопасности, уточнил изданию глава министерства.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти Омана ввести безвизовый режим для россиян.

Фото: ЗАКС.Ру