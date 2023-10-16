В Госдуме поддержали изменения в закон о выборах президента РФ

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России, об этом 16 октября пишет ТАСС.

"С учетом того, что выборы президента Российской Федерации назначает Совет Федерации федерального собрания Российской Федерации и указанное решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным", – говорится в заключении комитета.

В октябре на рассмотрение в Госдуму законопроект внесла группа депутатов и сенаторов во главе с Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия") и Андреем Клишасом ("Единая Россия").

Согласно поправкам, предлагается, например, разрешить вести фото- и видеосъемку на участках только аккредитованным представителям СМИ и разрешить властям выделять из бюджета деньги на выплаты членам избирательной комиссии и информирование избирателей.

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