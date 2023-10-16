Суд отменил штраф псковскому журналисту за "дискредитацию армии"

Псковский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции, оштрафовавшей журналиста Владимира Капустинского по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает редакция "Псковской губернии", в которой он работает.

Отмена штрафа объясняется истечением срока привлечения к ответственности по избранной административной статье.

Протокол на Капустинского составили из-за высказываний в YouTube-программе "Двойное дно", совершенных в феврале. Полиция заинтересовалась словами журналиста о теракте на Крымском мосту только летом. В результате Псковский городской суд взыскал с него 30 тысяч рублей.

фото: Псковская губерния / YouTube (скриншот)