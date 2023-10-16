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Новости 15:49

Суд отменил штраф псковскому журналисту за "дискредитацию армии"

фото ЗакС политика Суд отменил штраф псковскому журналисту за "дискредитацию армии"

Псковский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции, оштрафовавшей журналиста Владимира Капустинского по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает редакция "Псковской губернии", в которой он работает.

Отмена штрафа объясняется истечением срока привлечения к ответственности по избранной административной статье.

Протокол на Капустинского составили из-за высказываний в YouTube-программе "Двойное дно", совершенных в феврале. Полиция заинтересовалась словами журналиста о теракте на Крымском мосту только летом. В результате Псковский городской суд взыскал с него 30 тысяч рублей.

фото: Псковская губерния / YouTube (скриншот)


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