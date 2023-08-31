Псковского журналиста оштрафовали за высказывания о теракте на Крымском мосту

Суд во Пскове назначил штраф журналисту "Псковской губернии" Владимиру Капустинскому. Как сообщает его издание, протокол о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) составили из-за февральских высказываний о прошлогоднем взрыве на Крымском мосту. Они имели место в авторской YouTube-программе "Двойное дно". Штраф составил 30 тысяч рублей.

Адвокат журналиста выразил несогласие с судебным решением и будет его оспаривать. Суть возражений в том, что ролик датируется февралем, тогда как силовики заинтересовались им только в июле. Юрист считает, что для преследования Капустинского истекли сроки давности.

Примечательно, что суд ранее возвращал протокол в полицию как некорректно составленный.

фото: Псковская губерния / YouTube (скриншот)